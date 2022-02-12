Минобороны Британии сообщило об отъезде военных инструкторов с Украины

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CentralAsia (CA) - Британские военные инструкторы покинут Украину в выходные 12–13 февраля, сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире Би-би-си.

«В случае конфликта на Украине не будет британских военных», — сказал он.

Хиппи также предупредил, что Королевские ВВС не смогут вывезти британцев в случае агрессии России и они должны сами немедленно уехать из страны. Накануне Лондон попросил британских граждан, находящихся на Украине, покинуть страну в течение 48 часов, пока доступны коммерческие рейсы.

11 февраля министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим британским коллегой Беном Уоллесом в Москве попросил его объяснить «напичкивание оружием Украины» и отправку туда спецназа.

Уоллес в ответ заявил, что Лондон поставил Киеву ракеты ближнего радиуса действия для обороны, они не представляют угрозы для других стран, пока те «не вторгнутся на Украину». Он также сообщил, что там находится немногочисленная группа военных инструкторов, которые покинут страну, как только закончат обучение украинских военнослужащих. Об отправке спецназа речи не идет, отметил глава британского Минобороны.

Западные страны, в частности США, заявляют, что Россия сосредоточила войска у границы с Украиной и может вторгнуться в соседнюю страну в любой момент. Американский президент Джо Байден, как писало издание Politico, предупредил союзников, что Москва может напасть на Украину 16 февраля. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что возможное вторжение может начаться до завершения Олимпийских игр в Пекине, до 20 февраля. При этом в Вашингтоне не знают, принял ли российский президент Владимир Путин решение о начале нападения и отдал ли такой приказ.

Россия неоднократно отрицала планы по нападению на Украину. Российский МИД обвинил западные страны и СМИ в сговоре «в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах».