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За сутки 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Список
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Более десяти стран призвали своих граждан покинуть Украину

CentralAsia (CA) -  11 февраля администрация президента США Джо Байдена заявила, что Россия достаточно подготовилась к возможному вторжению в Украину и может начать его «в любой момент». Белый дом посоветовал американцам уехать из страны в ближайшие двое суток, объяснив, что потом ситуация с авиаперевозками может осложниться. За сутки с призывами покинуть Украину или воздержаться от поездок туда к своим гражданам обратились 30 стран. Вот их список.

- США,

- Великобритания,

- Германия,

- Турция,

- Австралия,

- Бельгия,

- Италия,

- Израиль,

- Испания,

- Канада,

- Латвия,

- Нидерланды,

- Новая Зеландия,

- Норвегия,

- Дания,

- Северная Македония,

- Финляндия,

- Черногория,

- Эстония,

- Япония,

- Южная Корея,

- Швейцария,

- Швеция,

- Марокко,

- Польша,

- Литва,

- Кувейт,

- Иордания,

- Румыния,

- Франция.

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