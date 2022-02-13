За сутки 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Список

- Азия и мир, политика
- 10:04, 13 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - 11 февраля администрация президента США Джо Байдена заявила, что Россия достаточно подготовилась к возможному вторжению в Украину и может начать его «в любой момент». Белый дом посоветовал американцам уехать из страны в ближайшие двое суток, объяснив, что потом ситуация с авиаперевозками может осложниться. За сутки с призывами покинуть Украину или воздержаться от поездок туда к своим гражданам обратились 30 стран. Вот их список.
- США,
- Великобритания,
- Германия,
- Турция,
- Австралия,
- Бельгия,
- Италия,
- Израиль,
- Испания,
- Канада,
- Латвия,
- Нидерланды,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Дания,
- Северная Македония,
- Финляндия,
- Черногория,
- Эстония,
- Япония,
- Южная Корея,
- Швейцария,
- Швеция,
- Марокко,
- Польша,
- Литва,
- Кувейт,
- Иордания,
- Румыния,
- Франция.