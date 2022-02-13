Чем вызвано обострение ситуации вокруг Украины? Мнения экспертов

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CentralAsia (CA) - В пятницу, 11 февраля, представители США вновь заявили о возможности вторжения российских войск на территорию Украины. По данным Politico, президент США Джо Байден сообщил союзникам, что оно может начаться 16 февраля. Такую же дату назвали источники немецкого журнала Der Spiegel, источники агентства Bloomberg назвали день ранее — 15 февраля (в этот день с визитом в Москве должен побывать новый канцлер ФРГ Олаф Шольц). Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что «вторжение» может начаться до конца Олимпийских игр в Пекине, которые закончатся 20 февраля. Еще 2 февраля официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки говорила, что больше не будет называть вторжение на Украину неминуемым.

На фоне заявлений еще более 10 стран рекомендовали своим гражданам уехать из Украины. «РИА Новости» сообщили о том, что и российские дипломаты начали покидать страну. О том, что такое решение может быть принято, в четверг предупреждал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В субботу российский МИД объяснил решение опасением провокаций.

По словам эксперта по странам Центральной и Восточной Европы Ивана Преображенского, все эти сообщения пошли на фоне приближения конца второго этапа переговоров. «15 февраля в Москву из Киева приедет канцлер ФРГ Олаф Шольц и привезет коллективно выработанные предложения Украины и Запада, точнее Запада по Украине, согласованные с Киевом. Уже сейчас понятно по реакции Кремля на предложения Макрона и коллективный ответ Запада, отвергнутый МИД России, что Москве эти сообщения Шольца не понравятся, а значит, возможна радикально жесткая реакция, начиная с 16 февраля», - сказал эксперт в интервью РБК.

Вдобавок, как раз сойдутся в эти дни в одной временной точке все российские учения: в Черном море, с блокадой украинского судоходства, и в Белоруссии, вдобавок к уже существующей группировке войск на границах с Россией, обращает внимание Преображенский.

«Тут Западу не нужны никакие слова, там видят, как утверждают, военные приготовления и не понимают, когда они могут завершиться. А уровень недоверия таков, что в заверения Кремля никто всерьез не верит, так же как и в Москве «на слово» США не верят и, судя по предстоящему звонку Байдена, сейчас добиваются личной встречи Байдена с Путиным как третьего этапа переговоров и залога того, что военные действия не начнутся», — полагает Преображенский.

По словам консультанта International Crisis Group Олега Игнатова, западные страны по-прежнему не понимают смысла сосредоточения такого количества военных и инфраструктуры на границе с Украиной, это очень затратное мероприятие — переброска войск, их размещение, строительство объектов под них, а Россия не объясняет причину иначе, кроме как тем, что на своей территории вправе делать все, что хочет, учитывая практически полное отсутствие доверия к России, Запад исходит из худшего сценария, что и объясняет очередной виток напряженности,

Еще одно российское объяснение, что войска прибыли на учения, с точки зрения западных стран, также не может успокоить ситуацию, потому что учения происходят на территории Белоруссии, и для их проведения не требуется такого количества военных, продолжает эксперт. Однако нельзя отрицать, что со стороны США и других стран есть и элемент давления: обнародуя разведывательные данные, они принуждают Россию к даче объяснений, лишают ее эффекта неожиданности, а угроза санкциями негативно воздействует на российскую экономику, указывает Игнатов в интервью РБК.

«Можно только предполагать, но вероятно, что для ряда западных политиков инфляция российской угрозы — сознательная тактика, которая выглядит для них беспроигрышной. Если войны не случится (что, на мой взгляд, вероятнее всего), то это будет объявлено победой — угроза санкций и дозированные выбросы информации спасли Украину. Кроме того, на фоне неминуемой угрозы войны администрации Байдена будет проще продать конгрессу и союзникам любую сделку с Москвой», — не исключает будущих компромиссов замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

На субботу запланирован разговор глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лавров и Энтони Блинкена, вечером должен состояться телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сказал эксперт.

«Россия отрицает намерения атаковать, но сохраняет высокий уровень военной активности, чтобы показать твердость своих позиций в ведущемся диалоге и готовность со своей стороны повышать ставки», — продолжает Кашин. По его словам, упомянутая Лавровым в ходе его пресс-конференции с главой британского МИД Лиз Трасс частичная эвакуация посольских работников с Украины — такая же игра на повышение ставок. В случае развития военного сценария, по оценке Кашина, сосредоточенной российской группировки достаточно для разгрома украинской армии, но недостаточно для контроля даже над несколькими восточно-украинскими областями, учитывая, что часть населения даже там настроена антироссийски.

«Уровень истерии в зарубежных СМИ и в политическом сообществе вплоть до глав государств, конечно, представляется избыточным. Заявления о том, что вот во вторник будет российская атака, а нет не во вторник, а в среду, мы точно знаем, — это все вызывает недоумение на самом деле», — сказал РБК программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

По его оценке, на границе с Украиной происходит демонстрация силы, маневры, но демонстрация силы для дипломатии явление нормальное, такие же демонстрации проводят американцы, когда сосредотачивают несколько авианосных ударных групп возле Тайваня или возле Ирана. По мнению Тимофеева, Россия заинтересована в том, чтобы заставить путем демонстрации силы услышать ее предложения по Евро-Атлантической безопасности, и отчасти этого она добилась. «Этот разговор начался. Но военная кампания — абсолютно не в российских интересах, потому что ни одна проблема безопасности решена не будет, возникнет множество новых, это огромные расходы, огромный ущерб для экономики от санкций — все это прекрасно понимают, это изоляция дипломатическая по этому вопросу», — перечисляет он минусы возможного военного конфликта. При этом, отмечает эксперт, нельзя быть уверенным, какой сценарий наступит — «ружье в действительности выстрелить может, оно заряжено».

«Честно говоря, это все вызывает некоторую оторопь, степень напора и скоординированности информационного потока особенно на фоне того, что ни в России, ни в Украине каких-то предвоенных настроений нет. А вот в Вашингтоне и европейских столицах они растут с каждым днем. Это парадоксально, потому что речь идет не о том, что Россия нападет на Америку или Европу, а о том, что Россия нападет на Украину, а при этом нагнетают это как бы третья сторона», — отметил в разговоре с РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его мнению, может быть несколько объяснений ситуации. Первое — когда напряжение достигнет пика, допустим, Байден поговорит с Путиным, и скажет, что добился победы, Путин испугался, войны не будет. Есть и мрачный сценарий, продолжает Лукьянов, согласно которому все это нагнетание происходит для того, чтобы взвинтить атмосферу, чтобы любая провокация, например, на линии соприкосновения в Донбассе, уже точно переросла в какую-то большую заваруху, и тем самым Россию втравить в войну, которая ей не только не нужна, но еще и абсолютно контрпродуктивна. Есть третье объяснение, которое более рациональное, но не самое приятное: и российская, и американская сторона играют в эскалационную спираль, и все это часть военно-политической дипломатии высокого уровня, когда нагнетание напряженности до определенного момента является целью, чтобы потом, спуская это напряжение ниже, в процессе этого о чем-то начать договариваться. Четвертый вариант, по оценке эксперта, самый неприятный: американская разведка просто прикрывает свою уязвимость и не хочет, чтобы ее потом, как в Афганистане, обвинили в том, что она все проворонила, и поэтому она кричит «волки, волки» вне зависимости от реальности, ну, а дальше «все начинают психовать как могут без какого-то плана». Российские действия, по оценке эксперта, способствуют поддержанию этого напряжения, потому что за каждыми учениями, а их сейчас несколько разного калибра, в такой обстановке усматривают злой умысел.

«Если коротко, то мы не знаем, чем можно объяснить эскалация, западные страны ссылаются на свои разведданные, но не известно не только откуда эта информация, но и о чем конкретно она свидетельствует. То, что мы можем видеть в публичном пространстве, это сообщения неправительственных западных экспертов, которые по открытым данным следят за перемещением российский войск, и по их информации, наращивание российской группировки на западном направлении продолжалось все это время», — сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий.

«Если вы исходите из того, что для вторжения нужно определенное количество сил, и вы видите, что оно будет собрано к определенной дате, вы можете назвать ее датой вторжения. Но, конечно, это ничего не говорит, какое решение будет принято руководством России. Косвенно это подтверждают и американские чиновники, комментирующие, что они не знают, приняла ли Москва окончательно такое решение», — указывает он.