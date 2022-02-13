В Казахстане за сутки выявили свыше 1,9 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 408;
- город Нур-Султан — 199;
- Карагандинская область — 194;
- Северо-Казахстанская область — 185;
- Павлодарская область — 166;
- Алматинская область — 150;
- Костанайская область — 146;
- Акмолинская область — 128;
- Восточно-Казахстанская область — 96;
- Жамбылская область — 54;
- Западно-Казахстанская область — 48;
- Актюбинская область — 29;
- Атырауская область — 24;
- город Шымкент — 19;
- Кызылординская область — 16;
- Мангистауская область — 9;
- Туркестанская область — 6.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 289 тыс. 909 заболевших коронавирусом.