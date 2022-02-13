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В Казахстане за сутки выявили свыше 1,9 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 408;

- город Нур-Султан — 199;

- Карагандинская область — 194;

- Северо-Казахстанская область — 185;

- Павлодарская область — 166;

- Алматинская область — 150;

- Костанайская область — 146;

- Акмолинская область — 128;

- Восточно-Казахстанская область — 96;

- Жамбылская область — 54;

- Западно-Казахстанская область — 48;

- Актюбинская область — 29;

- Атырауская область — 24;

- город Шымкент — 19;

- Кызылординская область — 16;

- Мангистауская область — 9;

- Туркестанская область — 6.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 289 тыс. 909 заболевших коронавирусом.

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