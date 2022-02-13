В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 15 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки 11 февраля от коронавируса и связанных с ним осложнений скончались 15 человек, передает оперативный штаб.

От коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) умерло 14 человек, еще 1 пациент умер от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 57 тыс. 581 человек (56 тыс. 399 КВИ+ и 1 тыс. 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 тыс. 260 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 тыс. 321 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 348 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента;

- на аппаратах ИВЛ - 98 пациентов.

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