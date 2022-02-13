Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в субботу обсудил с президентом России Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе РФ и Украины, говорится в заявлении Белого Дома.

«Президент Джо Байден сегодня провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряженности на границах Украины», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого Дома.

Кроме того, Байден заявил Путину, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с Россией, говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», - сообщается в заявлении.

Также Байден в ходе разговора со своим российским коллегой «ясно дал понять», что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае эскалации вокруг Украины, сообщил в субботу Белый дом.

Согласно заявлению, распространенному пресс-службой Белого Дома, американский лидер «ясно дал понять», что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».

Отмечается, что Байден подчеркнул, что «российское вторжение на Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России».

Байден и Путин договорились, что их команды останутся в контакте по поводу ситуации вокруг Украины в предстоящие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации по итогам разговора двух лидеров.

США не видит фундаментальных изменений в динамике кризиса вокруг Украины, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации по итогам телефонного разговора президентов Байдена и Путина.

Кроме того, Байден в ходе состоявшегося в субботу разговора с Путиным выразил ему озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.