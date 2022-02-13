«Аль-Каида» похитила пятерых сотрудников ООН в Йемене

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Предполагаемые члены группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) похитили пятерых сотрудников Организации объединенных наций (ООН) на юге Йемена, сообщает AP со ссылкой на йеменских чиновников.

По их данным, работников ООН захватили в провинции Абьян в пятницу, 11 февраля, и доставили в неизвестный населенный пункт. Похищенные — четверо йеменцев и иностранец.

«Мы в курсе этого дела, но по понятным причинам комментировать не будем», — приводит издание слова пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Власти подтвердили, что сотрудники Департамента безопасности ООН были похищены неизвестными вооруженными людьми. Похитители потребовали выкуп и освобождение некоторых экстремистов, удерживаемых международно-признанным правительством, с ними велись переговоры, добавляют представители йеменских племен.

По информации Yemen Press Agency, неизвестные боевики похитили шестерых сотрудников ООН — один из них болгарин и пять йеменцев. Они были похищены неизвестными боевиками на дороге Мудия-аль-Хадира в Абьяне, которая контролируется поддерживаемым ОАЭ ополчением Южного переходного совета (STC), добавляет агентство.

В Йемене базируется так называемая «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП). Боевики группировки участвуют в вооруженном конфликте между правительственными войсками и отрядами повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Алла», который продолжается с 2014 года. В 2020 году военные США нанесли удар по группировке с целью ликвидации лидера организации Касима аль-Райми. В феврале Белый дом подтвердил его смерть.