На юге Таджикистана во время занятий рухнула школа

Фото: "Азия Плюс"

CentralAsia (TJ) - На юге Таджикистана во второй половине дня 11 февраля в школе №31 кишлака Вахдат в районе Абдурахмони Джоми Хатлонской области во время учебного процесса. Часть крыши обвалилась, и вслед стали разрушаться стены здания.

Корреспондент «Азия-Плюс» 12 февраля побывал на месте инцидента. Тут шел разбор завалов.

«В пятницу примерно в пятом часу ученики 7 класса заметили, как начала обсыпаться штукатурка со стены в классе, и сообщили об этом своему учителю. Он, немедля, стал выводить детей из здания. Никто из них не пострадал», - сказал директор школы Мустафо Баладжанов.

Он сообщил, что сначала обвалилась кровля здания, а затем стали рушиться стены: были разрушены кабинет директора, один класс и учительская.

Директор отметил, что здание школы, где было 8 школьных классов, и учились 258 учеников, было сдано в эксплуатацию еще в 1957 году, и было аварийным.

Завотделом образования района Джоми Хасан Табаров, который контролировал разбор завалов здания, и находился тут же, сказал «Азия-Плюс», что здание действительно было аварийным, и его собирались снести.

«В 2021 году мы построили 23 дополнительных учебных класса в 9 общеобразовательных учреждениях района. И сейчас продолжаем возводить 21 такой класс в 7 разных школах. В семи школах района тоже часть зданий аварийные, и мы в них тоже начали строительство 14 классов»,- сказал Табаров.

Однако ни директор школы, ни глава районо не объяснили, почему в аварийном здании продолжали учиться дети.

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