В Алматы проходит траурный митинг памяти жертв январских событий. Фото

CentralAsia (KZ) - На Площади Республики в Алматы проходит траурный митинг в память жертв Кровавого января. Митинг начался с молитвы в память погибшим, сообщает Orda.kz.

Около 11:00 у монумента Независимости начали собираться люди. Никаких проблем со связью редакция Orda.kz не фиксировала. Активисты выставили список погибших.

Фото: Orda.kz

Через 30 минут на площади уже были кареты «Скорой помощи», а вот полицейских видно не было. Сторонники Жанболата Мамая собрались у монумента памяти жертв 1986 года на улице Желтоксан, позже они с транспарантами направились в сторону монумента Независимости.

Ближе к 12:00 начались проблемы с интернетом. По периметру заблокировали мобильный интернет, а вот дозвониться с места несанкционированного митинга всё ещё можно. Появились у места события и сотрудники полиции, но в отличие от прошлых митингов, машин всего три. Полицейские отводят машины, проезжающие по площади, чтобы они не мешали митингующим.

Митингующие держат в руках плакаты и транспаранты: «Свободу невиновным», «Народ — не террористы», «Мы не забудем и не простим Кровавый январь», «Стрелять на поражение без предупреждения — это преступление против народа».

Траурный митинг начался с молитвы в память погибшим во время Кровавого января. Родственники умерших повязали белые ленты на рукава. К этому времени на месте уже собрались около 200 человек.

По словам корреспондента Orda.kz к 12:20 на несанкционированный митинг пришло около 300 человек, некоторые пришли с детьми. К монументу Независимости кладут цветы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением после того как посетил мечеть Хазрет Султан.

На несанкционированный митинг вышли политолог Досым Сатпаев и общественный деятель Санжар Бокаев. Последний заявил, что впервые присутствует на неразрешенной акиматом акции протеста.

12:50 У площади Республики на несанкционированный митинг пришли около 500 человек. Как передаёт корреспондент Orda.kz люди поют гимн Казахстана.

Основные требования родственников погибших и тех, кто пострадал по подозрению в терроризме – честное расследование уголовных дел и освобождение задержанных.

13:10 Как отмечает корреспондент Orda.kz c места события, полицейские следят за общественным порядком, никого не задерживали, хотя митинг не разрешён акиматом.

13:20 На несанкционированный митинг пришли около 700 человек.

Митингующие заявили, что не уйдут с площади Республики до тех пор, пока аким Алматы Ерболат Досаев и его заместители не выйдут к ним.

13:50 Как передает корреспондент Orda.kz на площади снова звучит поминальная молитва.

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