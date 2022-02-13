В Казахстане возбудили 170 дел о пытках, задержанных во время январских волнений

CentralAsia (KZ) - В Казахстане возбудили 170 дел о пытках, задержанных и превышении власти силовиками во время январских волнений. Об этом рассказал генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов на совещании Совбеза.

По его данным, всего в прокуратуру поступило 305 жалоб на действия правоохранителей, но по 62 обращениям «нарушения не подтвердились». В пресс-релизе не уточняется, что произошло по остальным 73 жалобам о пытках.

12 февраля прошло заседание совета безопасности во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На заседании генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов отчитался о расследовании 3 тыс. 24 уголовных дел по итогам январских событий. Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 177 дел о массовых беспорядках и актах терроризма.

По данным органов прокуратуры, всего под стражей находится 779 подозреваемых. Среди задержанных есть 24 члена ОПГ, 113 человек имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. 109 задержанным заменили арест на подписку о невыезде и личное поручительство.

4 февраля сообщалось, что в Казахстане начато 2 тыс. 750 дел по итогам январских событий. К началу февраля в прокуратуру поступило 148 жалоб о насилии и превышении власти со стороны силовиков, из них были заведены 91 уголовное дело о недозволенных методах следствия и 14 дел о превышении власти.

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