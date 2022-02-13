В России за сутки выявили 197, 9 тыс. случаев СOVID-19

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявили 197 тыс. 949 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

При этом за сутки госпитализировали 12 тыс. 653 человека, что на 31,9% меньше, чем днем ранее.

Санкт-Петербург третий день подряд лидирует по числу зараженных: в городе выявили 20 тыс. 136 случаев. В Москве — 12 тыс. 496. На третьем месте — Московская область, где зафиксировано 7 тыс. 349 случаев.

Общее число выявленных случаев в России с начала пандемии превысило 14 млн. На сегодняшний день это 14 млн 133 тыс. 509 случаев. Выздоровели 11 млн 235 тыс. 859 человек.