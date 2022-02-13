За сутки в России от коронавируса скончались 706 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 706 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 86 и Санкт-Петербурге — 72.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 340 тыс. 248 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 14,1 млн, из них выздоровели — 11,2 млн.