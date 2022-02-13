Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев вошёл в топ-30 на Олимпиаде

CentralAsia (UZ) - Единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине Комилжон Тухтаев выступил в гигантском слаломе.

Как пишет «Газета.uz», после первой попытки 24-летний горнолыжник финишировал 35-м из 54 спортсменов (всего было 89, но 2 не стартовали, ещё 33 не смогли дойти до финиша). По итогам второй попытки Комилжон Тухтаев занял 29-е место из 46 добравшихся до финиша спортсменов с итоговым временем 2:27.49.

В интервью НОК узбекистанец поделился впечатлениями от выступления на своих вторых Олимпийских играх:

«Непросто! Можно было лучше. В первой попытке не повезло, вторую уже аккуратно проехал. Ну не аккуратно, всё равно тяжело было. Погодные условия нормальные. Лёд, снег необычный. Не понимаешь, где ты можешь ускориться, где ты можешь прямо поехать… Прочувствовать трассу сложно было», - сказал он.

Победу в этой дисциплине одержал швейцарский горнолыжник Марко Одерматт с результатом 2:09.35. «Серебро» получил представитель Словении Жан Краньец (2:09.54), а «бронзу» — горнолыжник Матье Февр (2:10.69).