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В Узбекистане министр встретился с учителями, которых заставили извиняться

CentralAsia (UZ) -  Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов в субботу посетил Андижанскую область, чтобы встретиться с учителями школы в Мархаматском районе, которых заставили извиняться перед родителями. Об это сообщила пресс-служба МНО.

На встрече министр назвал произошедшее унижением достоинства учителей и отметил, что никто не имеет права их обижать.

Он напомнил слова президента Шавкат Мирзиёев о том, что учитель является самым уважаемым человеком общества.

«В стране, где не ценят учителя, будущего нет. Поэтому сегодня каждый из нас, включая самих учителей, должен работать над повышением своей чести и достоинства», — сказал Бахтиёр Саидов.

Выслушав мнения педагогов и посоветовавшись с ними, министр подчеркнул, что к чиновникам, допустившим такую ситуацию, будут приняты меры.

Ранее МНО сообщало, что направило результаты расследования ситуации в Мархаматском районе в Генеральную прокуратуру для правовой оценки действий хокимията района и других должностных лиц.

Расследование подтвердило, что, несмотря на отрицание руководства школы, управления народного образования и хокима района, учителей заставили извиняться, в том числе со слезами, таким образом унизив их, нарушив их законные права и оказав негативное влияние на их работоспособность.

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