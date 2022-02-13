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Шорт-трекист из Казахстана Абзал Ажгалиев занял 4 место на Олимпиаде в Пекине

CentralAsia (KZ) -  Шорт-трекист Абзал Ажгалиев показал лучшее выступление Казахстана на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщают Vesti.kz.

Знаменосец сборной дошел до финала на дистанции 500 метров, где занял четвертое место. До этого в Пекине ни один из казахстанских спортсменов не показывал такого результата.

Кроме того, четвертое место принесло Ажгалиеву призовые - ему положены 30 тыс. долларов. Также он стал первым в истории казахстанцем, кто выступил в финале индивидуальных соревнований в шорт-треке на 500 метров на Олимпиаде.

Ранее Ажгалиев в составе сборной Казахстана по шорт-треку занял пятое место в смешанной эстафете, за что все спортсмены получили первые призовые. Им положено по 10 тыс. долларов на каждого.

За золото Олимпиады спортсмен из Казахстана получает 250 тыс. долларов, за серебро - 150 тыс., а за бронзу - 75 тыс. Также премиальные полагаются казахстанцам, занявшим четвертое, пятое и шестое места - по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.

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