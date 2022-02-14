Глава МИД Монголии приветствует организацию зимних Олимпийских игр в Пекине

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх похвалила Китай за успешное проведение Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Прежде всего, я хотела бы сказать, что Китай очень успешно принимает «белую» Олимпиаду или зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине», — сказала Батцэцэг агентству Синьхуа.

В то время, когда во всем мире распространялся вариант коронавируса Омикрона, Батцэцэг сказала, что «Китай успешно организовал великолепную церемонию открытия зимних Олимпийских игр, используя преимущества технологий на самом высоком уровне» в условиях строгих антипандемических мер «с участием руководителей государств и правительств многих стран».

Она сопровождала премьер-министра своей страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

А также состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И с министром иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг, которая вместе с премьер-министром Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ присутствует на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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