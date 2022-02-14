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В апреле и мае пройдут экзамены по монгольскому языку и письму

CentralAsia (MNG) -  Регистрация на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) начинается по всей Монголии.

Регистрация на ЕВЭ в этом году начнется в 9:00 14 февраля 2022 года по улан-баторскому времени и закончится в 18:00 25 апреля 2018 года по всей стране на веб-сайте www.eec.mn.

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в Монголии — — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. ЕВЭ служит вступительным экзаменом в монгольские высшие учебные заведения.

В Монголии обычно стартует ЕВЭ по монгольскому языку и старомонгольской письменности. В число обязательных дисциплин входят монгольский язык, старомонгольская письменность и математика (включает базовый и профильный уровни).

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