Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев завершил своё участие в гигантском слаломе на Олимпиаде

- Узбекистан, спорт
- 9:09, 14 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев, участвующий в зимних Олимпийских играх в Пекине, завершил своё выступление в программе гигантского слалома, сообщил НОК РУз.
После первого старта представитель Узбекистана, показавший 35-й результат, в итоге занял 29-е место. Победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции вошёл в тройку лучших.
Теперь узбекский спортсмен испытает свои возможности в программе слалома 16 февраля.
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