Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев завершил своё участие в гигантском слаломе на Олимпиаде

CentralAsia (UZ) - Горнолыжник из Узбекистана Комилжон Тухтаев, участвующий в зимних Олимпийских играх в Пекине, завершил своё выступление в программе гигантского слалома, сообщил НОК РУз.

После первого старта представитель Узбекистана, показавший 35-й результат, в итоге занял 29-е место. Победу в этой программе одержал швейцарец Марко Одерматт. Жан Краньец, представляющий Словению, занял второе место, Матьё Февр из Франции вошёл в тройку лучших.

Теперь узбекский спортсмен испытает свои возможности в программе слалома 16 февраля.