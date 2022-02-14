За сутки в Монголии выявили 553 новых случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - Как сообщает Минздрав страны, за последние 24 часа в Монголии было выявлено 553 новых случая заражения Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 457 032.

Из новых случаев 315 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 238 случаев было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 808 пациента находится в легком, 4 341 — в состоянии средней степени тяжести, 615 — в тяжелом и 58 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии зарегистрирован 1 случай смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2074.

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