В России разработали детектор COVID на ранней стадии

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — говорится в сообщении.

Одно из важнейших преимуществ изобретения — высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.

«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — уточнили в ведомстве.

В перспективе новую технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При этом создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на ее производство будут невысокими, добавили в ведомстве.

Изобретение ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в Роспатенте, заключили в пресс-службе.

В сентябре прошлого года прибор для выявления коронавируса за 27 минут разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Устройство показывает, есть ли в организме антиген к вирусу. Работа прибора основана на методе изотермической амплификации.

В конце августа 2020 года в России разработали прибор «Детектор-БИО» для выявления вирусов, в том числе COVID-19 в воздухе. Его собрали специалисты Красногорского завода имени С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Анализ пробы воздуха с помощью такого прибора занимает от 10 до 30 минут в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.