Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air объявила расписание рейсов Улан-Батор — Бишкек

CentralAsia (MNG) - Монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует открыть рейс Улан-Батор — Бишкек — Улан-Батор с 6 марта. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Генеральный директор Hunnu Air Мөнхжаргал Пурэвжал выразил заинтересованность в выполнении рейсов в Турцию и Индию. Он также сообщил о планах запуска рейсов один раз в неделю по маршруту Улан-Батор — Бишкек — Улан-Батор с 6 марта.
«Мы рады сообщить, что Hunnu Air будет выполнять регулярные рейсы в Бишкек каждое воскресенье с 6 марта», — пишет авиакомпания.
Пассажиры могут приобрести билеты на сайтах:
✈Hunnuair.com
✈Expedia.com
✈Orbitz.com
✈Cheaptickets.com
✈Cheapoair.com
✈Kayak.com
✈Aviasales.ru
✈Onetravel.com
Чтобы заказать билет нужны следующие данные: маршрут, дата рейса, копия паспорта и ваш контактный телефон.
Монгольской стороне предложено рассмотреть открытие рейсов в международные аэропорты Ош и Иссык-Куль, а также сотрудничество с кыргызскими авиакомпаниями.