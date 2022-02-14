Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air объявила расписание рейсов Улан-Батор — Бишкек

CentralAsia (MNG) - Монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует открыть рейс Улан-Батор — Бишкек — Улан-Батор с 6 марта. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Генеральный директор Hunnu Air Мөнхжаргал Пурэвжал выразил заинтересованность в выполнении рейсов в Турцию и Индию. Он также сообщил о планах запуска рейсов один раз в неделю по маршруту Улан-Батор — Бишкек — Улан-Батор с 6 марта.

«Мы рады сообщить, что Hunnu Air будет выполнять регулярные рейсы в Бишкек каждое воскресенье с 6 марта», — пишет авиакомпания.

Пассажиры могут приобрести билеты на сайтах:

✈Hunnuair.com

✈Expedia.com

✈Orbitz.com

✈Cheaptickets.com

✈Cheapoair.com

✈Kayak.com

✈Aviasales.ru

✈Onetravel.com

Чтобы заказать билет нужны следующие данные: маршрут, дата рейса, копия паспорта и ваш контактный телефон.

Монгольской стороне предложено рассмотреть открытие рейсов в международные аэропорты Ош и Иссык-Куль, а также сотрудничество с кыргызскими авиакомпаниями.

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