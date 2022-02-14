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Украинские олигархи и бизнесмены улетают из страны чартерными рейсами, - СМИ
Фото: с сайта УП
Фото: с сайта УП

CentralAsia (CA) -  Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами.

Только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Об этом сообщает агентство «Украинская правда».

По данным издания, такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.

Агентство отмечает, что среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье – борты миллионера Рината Ахметова (первое место в списке Forbes Украина) и политика Бориса Колесникова.

Позже Колесников в комментарии «УП» отметил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович, пишет издание.

По данным «УП» от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича.

В то же время, по данным «УП», хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.

В тот же день выехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук (2 место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes).

Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.

В тот же день выехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека, пишет издание.

По данным издания, 13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

В пресс-службе Ставницера сообщили «УП», что он улетел в командировку и на днях вернется в Украину.

В пресс-службе Хмельницкого сообщили «УП», что он улетел с командой на обучение и должен вернуться в Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются в Украине.

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