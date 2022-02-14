Глава Минобразования Узбекистана встретился с учителями, которых заставили извиняться перед родителями

- Узбекистан, общество
- 9:59, 14 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с учителями Мархаматского района Андижанской области, которых ранее заставили извиняться перед родителями.
Как сообщает пресс-служба министерства, во время встречи с учителями Бахтиёр Саидов отметил, что сегодня их репутация и достоинство являются важным вопросом на уровне государственной политики и никто не имеет права их обижать, и назвал произошедшее унижением достоинства учителя.
"В завершение встречи министр выслушал мнения педагогов и, посоветовавшись с ними, подчеркнул необходимость принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших такую ситуацию", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что учителя 72-й государственной специализированной общеобразовательной школы Мархаматского района Андижанской области принесли извинения родителям за низкое качество образования и низкий показатель поступления учащихся в вузы. Ожидается, что Генеральная прокуратура даст правовую оценку ситуации.