Глава Минобразования Узбекистана встретился с учителями, которых заставили извиняться перед родителями

CentralAsia (UZ) - Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с учителями Мархаматского района Андижанской области, которых ранее заставили извиняться перед родителями.

Как сообщает пресс-служба министерства, во время встречи с учителями Бахтиёр Саидов отметил, что сегодня их репутация и достоинство являются важным вопросом на уровне государственной политики и никто не имеет права их обижать, и назвал произошедшее унижением достоинства учителя.

"В завершение встречи министр выслушал мнения педагогов и, посоветовавшись с ними, подчеркнул необходимость принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших такую ситуацию", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что учителя 72-й государственной специализированной общеобразовательной школы Мархаматского района Андижанской области принесли извинения родителям за низкое качество образования и низкий показатель поступления учащихся в вузы. Ожидается, что Генеральная прокуратура даст правовую оценку ситуации.