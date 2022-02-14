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Глава Минобразования Узбекистана встретился с учителями, которых заставили извиняться перед родителями
Предыстория: На востоке Узбекистана учителей заставили извиниться перед родителями своих учеников

CentralAsia (UZ) -  Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с учителями Мархаматского района Андижанской области, которых ранее заставили извиняться перед родителями.

Как сообщает пресс-служба министерства, во время встречи с учителями Бахтиёр Саидов отметил, что сегодня их репутация и достоинство являются важным вопросом на уровне государственной политики и никто не имеет права их обижать, и назвал произошедшее унижением достоинства учителя.

"В завершение встречи министр выслушал мнения педагогов и, посоветовавшись с ними, подчеркнул необходимость принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших такую ситуацию", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что учителя 72-й государственной специализированной общеобразовательной школы Мархаматского района Андижанской области принесли извинения родителям за низкое качество образования и низкий показатель поступления учащихся в вузы. Ожидается, что Генеральная прокуратура даст правовую оценку ситуации.

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