Монголия избрана заместителем председателя межправительственного комитета ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) - 8-11 февраля в режиме онлайн прошла 15-я очередная сессия Межправительственного комитета по Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года. В качестве докладчика на заседании приняла участие национальный координатор конвенции Н.Мөнхзул.

В ходе сессии Монголия была избрана заместителем председателя 16-й сессии Межправительственного комитета, которая пройдет в Париже, Франция, с 7 по 10 февраля 2023 года.

В заседании приняли участие представители организаций гражданского общества и малых и средних предприятий культуры и творчества, которые обсудили совершенствование механизма поддержки их участия.

Комитет утвердил свой план действий на 2022–2023 годы, который включает меры по поддержке социальных и экономических статусов художников и женщин-художников, обеспечению гендерного равенства, поддержке культурного самовыражения и расширению участия гражданского общества и частного сектора.

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