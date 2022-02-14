Юный пловец Монголии завоевал 5 золотых медалей в Казани

CentralAsia (MNG) - В Казани завершились Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Classic 2022. В течение второго дня во Дворце водных видов спорта развернулась борьба за вторые 56 комплектов наград.

Всего в соревнованиях по плаванию «Mad wave classic» в Казани, Россия, приняли участие 669 спортсменов из примерно 100 команд из Монголии, России и Катара.

14-летний Эрхэс Энхтөр из клуба «Сэлэм загас»-(Sword Fish) на дистанции 100 м на спине финишировал быстрее ростовчанина Максима Ленина на 1 сотую секунды – 1.01,26 против 1.01,27, показав лучшее время среди ровесников. Затем с таким же успехом выступил на сотне баттерфляем (1.01,27) и полтиннике вольным стилем (25,22). И всего 3-х колотых медалей.

И еще две золотых медалей он завоевал на дистанции 50 м на спине и на 50 м баттерфляем.

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