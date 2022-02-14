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Украинским депутатам запретили покидать территорию страны
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Украинские олигархи и бизнесмены улетают из страны чартерными рейсами - СМИ

CentralAsia (CA) -  Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил в Facebook, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.

«Депутатам ВР (Верховной рады) закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович.

При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.

Ранее депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что его однопартийцам из Верховной рады рекомендовали не покидать страну.

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Москва «нападет» на бывшую советскую республику 16 февраля.

В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.

Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, пишет РИА Новости.

В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.

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