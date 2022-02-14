В Казахстане за сутки выявили свыше 1,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 382;

- Павлодарская область — 157;

- Северо-Казахстанская область — 143;

- Костанайская область — 115;

- город Нур-Султан — 112;

- Акмолинская область — 108;

- Карагандинская область — 74;

- Алматинская область — 70;

- Западно-Казахстанская область — 36;

- Восточно-Казахстанская область — 36;

- Актюбинская область — 22;

- Атырауская область — 17;

- Жамбылская область — 13;

- Кызылординская область — 12;

- город Шымкент — 7;

- Мангистауская область — 5;

- Туркестанская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 291 тыс. 220 заболевших коронавирусом.

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