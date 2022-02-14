В Казахстане за сутки выявили свыше 1,3 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 382;
- Павлодарская область — 157;
- Северо-Казахстанская область — 143;
- Костанайская область — 115;
- город Нур-Султан — 112;
- Акмолинская область — 108;
- Карагандинская область — 74;
- Алматинская область — 70;
- Западно-Казахстанская область — 36;
- Восточно-Казахстанская область — 36;
- Актюбинская область — 22;
- Атырауская область — 17;
- Жамбылская область — 13;
- Кызылординская область — 12;
- город Шымкент — 7;
- Мангистауская область — 5;
- Туркестанская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 291 тыс. 220 заболевших коронавирусом.