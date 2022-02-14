В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 10 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки 12 февраля от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) умерло 10 человек, от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-) смертей нет, передает оперативный штаб.

На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 53 тыс. 977 человек (–52 тыс. 808+ и 1 тыс. 169 КВИ-), из них в стационарах находится – 7 тыс. 174 пациент, на амбулаторном уровне –46 тыс. 803 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 350 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.

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