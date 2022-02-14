Талибан намерен направить на границу с Таджикистаном и Узбекистаном 10-тысячную армию для укрепления границ - СМИ

CentralAsia (UZ) - Начальник генштаба вооруженных сил движения «Талибан» Кари Фасихуддин Фитрат заявил об отправке в граничащие с Таджикистаном и Узбекистаном провинции 10 тысяч вооруженных боевиков, передает Интерфакс.

«10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия», — цитирует издание представителя Талибана.

Фитрат добавил, что в кратчайшие сроки будут готовы боевые самолеты, которые поддержат «эту мощную силу».

Ранее США выдвинули представителям «Талибана» условие для продолжения гуманитарной деятельности в республике. Для получения прямой помощи от других стран талибы должны выполнять свои основные обязательства, международные гуманитарные обязательства, соблюдать права человека, а также бороться с терроризмом.