экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте появился памятник истребителю Су-27

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте неподалеку от Министерства обороны установили памятник истребителю Су-27, сообщает Telegram-канал «На бегу».

Истребитель Су-27 на протяжении нескольких десятилетий стоял на вооружении ВВС Узбекистана.

Самолет уже установлен, вокруг активно идут работы по благоустройству, видимо официальное открытие памятника уже совсем скоро. Самолёт отреставрирован и в отличном состоянии, в кабине можно увидеть манекен в виде пилота, — описывает памятник автор канала.

Как отмечается, памятник поставили прямо у тротуара, он доступен горожанам.

ВВС Узбекистана располагает 24 Су-27, всего до распада СССР было выпущено свыше 680 таких истребителей.

Су-27 предназначен для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолетов над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Список
  • ООН заявила об освобождении всех ранее похищенных в Афганистане активисток
  • На юге Таджикистана во время занятий рухнула школа


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com