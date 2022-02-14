В Ташкенте появился памятник истребителю Су-27

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте неподалеку от Министерства обороны установили памятник истребителю Су-27, сообщает Telegram-канал «На бегу».

Истребитель Су-27 на протяжении нескольких десятилетий стоял на вооружении ВВС Узбекистана.

Самолет уже установлен, вокруг активно идут работы по благоустройству, видимо официальное открытие памятника уже совсем скоро. Самолёт отреставрирован и в отличном состоянии, в кабине можно увидеть манекен в виде пилота, — описывает памятник автор канала.

Как отмечается, памятник поставили прямо у тротуара, он доступен горожанам.

ВВС Узбекистана располагает 24 Су-27, всего до распада СССР было выпущено свыше 680 таких истребителей.

Су-27 предназначен для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолетов над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты.