Монгольский пловец Ш.Даваадорж завоевал 4 медали на чемпионате мира IISA

CentralAsia (MNG) - Монгольский зимний пловец Ш. Даваадорж завоевал четыре медали на чемпионате Скандинавии по зимнему плаванию в рамках Кубка мира по зимнему плаванию, который прошел в Скеллефтео, Швеция, 12 февраля.
В частности, спортсмен, который начал заниматься плаванием на льду восемь лет назад в возрасте 45 лет, завоевала две серебряные и две бронзовые медали в брассе, баттерфляе и вольном стиле.
Температура воды была ниже 5 градусов по Цельсию для ледового и зимнего купания.
Мероприятие, проходящее в Швеции, представляет собой Скандинавский чемпионат мира по зимнему плаванию, в котором спортсмены соревнуются на общей дистанции 25-100 метров.
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