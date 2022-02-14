За сутки в Узбекистане выявили 322 случая COVID-19 и 61 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:41, 14 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 13 февраля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 233 761. В течение прошедших суток зафиксированы 322 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Также у 61 человека диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1604 летальных исхода).
За день выздоровели 1023 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 218 078).
На лечении находятся 14 079 больных COVID-19.
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