За сутки в Узбекистане выявили 322 случая COVID-19 и 61 коронавирусной пневмонии

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 13 февраля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 233 761. В течение прошедших суток зафиксированы 322 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 61 человека диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1604 летальных исхода).

За день выздоровели 1023 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 218 078).

На лечении находятся 14 079 больных COVID-19.