Казахстан перешел в «желтую» зону по COVID

CentralAsia (KZ) - Казахстан перешел в «желтую» зону по распространению коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 14 февраля, обстановка в регионах страны сложилась следующим образом:

- в «красной» зоне находятся Нур-Султан и Алматы, а также Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

- в «желтой» зоне расположились Алматинская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области;

- в «зеленой» зоне разместились Шымкент, а также Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Ранее стало известно, темпы заражаемости коронавирусом в Казахстане продолжили снижаться. Так, за прошедшие сутки (13 февраля) в стране зарегистрировано 1 тыс. 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками ранее этот показатель был равен 1 тыс. 957 случаям.

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Коронавирус в Казахстане

Карта распространения