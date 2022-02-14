ООН заявила об освобождении всех ранее похищенных в Афганистане активисток

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CentralAsia (CA) - Миссия ООН в Афганистане 13 февраля объявила, что все 4 афганские активистки, которые «исчезли» во второй половине января, освобождены радикальным движением «Талибан», которое захватило власть в стране. Кроме того, были освобождены родственницы активисток, которые были похищены тогда же.

После акции протеста афганских женщин в Кабуле 16 января против ущемления их прав талибами и обязательного ношения женщинами паранджи (бурки) правительственные боевики провели рейды по домам активисток. В итоге были похищены четыре активистки — Тамана Зарьяби Парияни, Паравана Ибрагимхель, Захра Мухаммади и Мурсал Айяр. Кроме того, вместе с Парияни боевики увезли из ее дома трех ее сестер.

Сами талибы отрицали, что причастны к пропаже активисток, и они «исчезли». Международные организации, в том числе ООН, требовали от радикалов немедленно освободить женщин либо провести расследование, куда и зачем они были увезены, так как свидетели утверждали, что их увезли вооруженные люди, которые представлялись боевиками «Талибана».

После захвата власти в Афганистане в августе прошлого года талибы начали последовательно ограничивать права женщин, хотя заверяли, что проявят больше сдержанности, чем во время первого периода своего правления в Афганистане с 1996 по 2001 год.

В тот период девочкам не разрешалось посещать школу, а женщинам запрещалось работать, учиться, заниматься спортом и участвовать в общественной жизни. В Афганистане не было средств массовой информации, под запретом оказались телевидение, кинематограф и большинство других видов развлечений.

После возвращения к власти «Талибан» запретил большинству девочек посещать среднюю школу и ввел ограничения для женщин, работающих на государственной службе. Было упразднено министерство по делам женщин. Вместо него талибы учредили министерство пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока. В начале января это ведомство выпустило инструкции о том, что афганские женщины обязаны носить паранджу (бурку), которая должна полностью закрывать лицо. Данное решение вызвало массовое недовольство среди просвещенных афганок.