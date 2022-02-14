Граждане любой страны, приезжающие в Монголию, могут получить дозы вакцины от COVID-19

CentralAsia (MNG) - Секретарь Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) Т. Баярхуу заявил сегодня, 14 февраля, что в приграничных районах Монголии сохранится высокий уровень готовности к стихийным бедствиям, но никаких ограничений на трансграничное движение введено не будет.

На сегодняшнем очередном заседании кабинета министров был снят высокий уровень готовности к стихийным бедствиям, и пришли с оранжевого уровня пандемии на желтый.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции вблизи границы и срыва экспортно-импортных операций на границе выявлена ​​высокая степень готовности к стихийным бедствиям в пунктах пропуска «Алтанбулаг», «Булган», «Боршоо», «Гашуунсухайт», «Замын-Ууд», «Сухэ-Батор», «Ханги», «Шивехурен», «Цагааннуур» и «Эрээнцав». Баян-Өлгийскому, Дорноговьскому, Дорнодскому, Өмнөговьскому, Сухэ-Баторскому, Сэлэнгэскому, Увсскому и Ховдскому аймакам поручено принять меры по недопущению распространения инфекции.

Секретарь ГЧК Т. Баярхуу сказал: «Ограничений на пограничное и таможенное движение нет. Самое главное, что государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения распространения инфекции в районе порта».

Монголия начала поэтапно открывать операции предприятий в мае прошлого года и открыла свое воздушное пространство 1 июня этого года. В то же время иностранным инвесторам и туристам было сложно принимать такие меры, как проверка и изоляция иностранцев. В настоящее время ограничений нет, и люди могут приезжать в Монголию только в том случае, если человек прошел ПЦР-тестирование и получил полную дозу вакцины. Кроме того, вакцинироваться могут граждане любой страны, приезжающие в Монголию.

В мире идет спад волны омикронных вариантов коронавирусной инфекции. В Монголии по сравнению с 25 января общее количество положительных тестов уменьшилось на 50 процентов.

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