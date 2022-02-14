Проект стоимостью $2 млн будет реализован в Национальном парке «Алтай Таван Богд» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство природы, окружающей среды и туризма, финансируемое Азиатским банком развития, согласовало поэтапную реализацию проекта «Проект устойчивого развития туризма-2» в аймаках Баян-Өлгий, Увс и Ховд в 2022-2027 годах.

Проект направлен на обеспечение устойчивых средств к существованию местного населения за счет туризма, расширение участия, защиту исторического и культурного наследия, создание рабочих мест за счет строительства туристических комплексов, увеличение потока туристов и развитие местного общества и экономики.

В рамках проекта на национальный парк «Алтай Таван Богд Уул» в аймаке Баян-Өлгий будет выделено 2 млн долларов США.

Например, в шести точках вдоль дороги будут созданы пункты размещения и сбора платы за проезд, санитарно-бытовые помещения, автостоянки, дом временного отдыха у Горного Алтая Таван Богд Тахилгийн Овоо, Шивэт Хайрхан, точка продажи продукции торговой марки «Ойгорт», создаст информационный центр петроглифов, построит комплекс к празднику беркута.

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