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В Узбекистане ожидается понижение температуры до минус 10 градусов

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 14 февраля, по территории Узбекистана местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, сообщает Узгидромет.

В горах ожидается снег, возможо сильный. Местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областей порывы ветра могут достигать 25-28 м/с. Температура воздуха не будет превышать 2-7° тепла.

До середины недели влияние холодного антициклона сохранится. По всему Узбекистану ожидается погода без осадков. Местами, в основном в ночные и утренние часы возможен туман. Ночная температура будет понижаться до 2-7° мороза, по северу республики до 8-10° мороза, днем будет в пределах 2-5° тепла.

Сухая погода со слабыми ветрами сохранится по территории Узбекистана и во второй половине недели. Ночные морозы начнут ослабевать, а днем солнечные лучи будут прогревать воздух до 8-11° тепла. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

С 14 по 18 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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