Сына Бердымухамедова готовят в президенты Туркменистана, – эксперт

Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов может передать власть своему 40-летнему сыну Сердару Бердымухамедову. Такое мнение высказали специалисты опрошенные изданием «Московский Комсомолец». По мнению экспертов по странам Центральной Азии, есть две причины такой спешки: здоровье самого Бердымухамедова и протесты в Казахстане, которые привели к смене власти в стране.

«Январские протесты в Казахстане показали, что за внешним благополучием кроются негативные процессы. Второй момент — состояние его здоровья. Эта информация не афишируется из-за закрытости страны, но, вероятно, проблемы существуют после перенесенного коронавируса», – объяснил специалист по странам Центральной Азии Аждар Куртов.

Гурбангулы Бердымухамедов — лидер Туркменистана, прозвавший себя Аркадаг, или покровитель, стоматолог по образованию, спортсмен, певец и поэт. На постсоветском пространстве 64-летний Бердымухамедов считается одним из самых молодых правителей, уступая в возрасте только президентам Армении и Украины.

О своем решении он объявил 11 февраля на заседании Халк Маслахаты (верхней палаты парламента): «Дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности». На следующий день ЦИК страны объявил о подготовке к досрочным президентским выборам, которые состоятся ровно через месяц — 12 марта.

Срок полномочий Бердымухамедова на посту президента истекает только в 2024 году, но принятые в 2016 году поправки в конституцию позволяли ему править до самой смерти. По этим причинам готовящийся транзит власти стал для многих неожиданностью.

В соцсетях жители Ашхабада взывают к президенту: «Наш дорогой Аркадаг, на кого же вы нас оставляете? Кто же еще сможет не покладая рук и сил трудиться на благо народа?!».

По закону кандидатом на должность главы Туркменистана может претендовать гражданин не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, родившийся и постоянно проживающий на территории государства последние 15 лет. Политологи называют преемником сына Бердымухамедова — Сердара. В феврале прошлого года он был назначен на должность вице-премьера по экономике, а с ноября контролирует нефтегазовый комплекс страны.

По словам Куртова, транзит власти от отца к сыну пройдет гладко, поскольку в стране нет серьезной оппозиции, способной этому помешать. Несмотря на некоторую либерализацию после прихода Бердымухамедова к власти, политический режим в стране остается самым жестким среди всех стран Центральной Азии, поэтому какие-либо протесты здесь невозможны.

Эксперт считает, что после прихода к власти Сердара в стране даже могут начаться некоторые послабления. «Гурбангулы Бердымухамедов не был более жестким, чем бывший президент Сапармурат Ниязов. В стране прошли реформы, появилась многопартийность, разрешили Интернет, и в целом государство стало более открытым. Нет оснований думать, что страна пойдет по пути Северной Кореи», — отметил эксперт.

Вместе с тем старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин уверен, что Сердар станет президентом только формально, поэтому говорить об изменениях было бы поспешным.

«Бердымухамедов останется спикером парламента и фактически сохранит ключевое влияние в стране. Если сравнивать Сердара с отцом, то у него более богатый опыт с точки зрения образования, поскольку он обучался в Москве и Женеве. В отличие от отца, который занимался преимущественно здравоохранением, проработал на разных должностях. Его послужной список гораздо шире, но сомневаюсь, что он сможет продвигать свои инициативы, учитывая, что отец сохранит ключевое влияние в стране», - пояснил эксперт.