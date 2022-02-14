Погибшая при взрыве в больнице в Андижане являлась гражданкой Кыргызстана

- Узбекистан, происшествия
- 13:46, 14 февраля 2022
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|Продолжение: При взрыве газа в медцентре в Андижане погиб мужчина
|Предыстория: Количество пострадавших от взрыва в Андижане достигло 11 человек
CentralAsia (UZ) - При взрыве в лечебном учреждении в Узбекистане погибла гражданка Кыргызстана, 1966 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.
Как сообщалось ранее, взрыв газовоздушной смеси в частном лечебно-диагностическом центре «Зитерия» в Шахриханском районе Андижанской области произошел 11 февраля. Тело погибшей доставлено в Кыргызстан.
По данным МИД, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 257 («Нарушение правил охраны труда») Уголовного кодекса Узбекистана, проводится расследование.
По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, число пострадавших от взрыва достигло 11.
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