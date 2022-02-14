Посольство Узбекистана в Киеве призвало сограждан, находящихся на территории Украины, не поддаваться панике

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Киеве через свою Телеграм-группу для соотечественников обратилось к согражданам, находящимся на территории Украины, сообщает ИА «Дунё».

При этом посольство просит «не распространять непроверенную, фейковую информацию и не паниковать».

«Посольство находится в постоянном контакте с украинскими государственными органами, дипломатическим корпусом и нашими соотечественниками, - говорится в обращении. - При возникновении вопросов обращайтесь в Посольство по электронной почте (embassy@uzbekistan.org.ua) и телефонам (+38 044 5015000, +38 044 5014182) или по телеграм-адресам дипломатов».

Также посольство информирует, что авиакомпания «Uzbekistan airways» регулярно выполняет рейсы в Киев и заинтересованные граждане могут вернуться в Узбекистан по маршруту Киев-Ташкент.

Наканун, 13 февраля «Uzbekistan airways» совершила регулярный авиарейс по маршруту Ташкент–Киев–Ташкент. По данным сайта авиакомпании, следующие рейсы в обоих направлениях по расписанию запланированы на среду и воскресенье – 16 и 20 февраля.