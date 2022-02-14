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Короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС. В Минэнерго Казахстана раскрыли причину январского блэкаута
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков озвучил результаты работы комиссии по расследованию перегруза электрического транзита «Север-Восток-Юг Казахстана», передает Orda.kz.

25 января около 12:00 жители Алматы и южных регионов Казахстана начали сообщать о том, что почти во всех районах города местами отключили электричество. Позже выяснилось, что электроэнергия отключилась не только в Казахстане, но и в Узбекистане и Кыргызстане. Произошли перебои со связью.

На следующий день была создана специальная комиссия, в которую вошли представители министерства энергетики, АО «KEGOC» и Алматинского Университета Энергетики и Связи.

«Произошло короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС. Из-за излишней работы дифференциальной токовой защиты шин (ДЗШ) I-СШ 500 кВ произошло нарушение работы Сырдарьинской ТЭС и отключение прилегающей сети с суммарной потерей генерации в узбекской энергосистеме 2105 МВт. Возникший дефицит мощности привёл к набросу мощности на транзит «Север-Восток-Юг Казахстана». Допустимая величина наброса составляет всего 300 МВт, а вышло почти в 7 раз больше. В последующем случилась перегрузка, нарушилась динамическая устойчивость и произошло отключение от устройств автоматики прекращения асинхронного хода», – объяснил Акчулаков.

По итогу работы комиссии была дана оценка действий персонала при возникновении, локализации и ликвидации технологического нарушения, работы релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также разработаны организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений.

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