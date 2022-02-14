В Казахстане изменили правила проведения ЕНТ

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CentralAsia (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов изменения и дополнения в приказ «Об утверждении Правил проведения Единого национального тестирования (ЕНТ) и оказания государственных услуг», сообщает KazTAG.

С 2022 года школьники будут сдавать единое национальное тестирование по новым правилам.

Что изменится для выпускников

Инвалидам, сдающим ЕНТ, предоставят дополнительные 40 минут для сдачи экзамена. Также они смогут сдать тест в отдельной аудитории и взять помощника не из числа учителей. Для этого необходимо прикрепить документ об установлении инвалидности в программное обеспечение приема заявлений на ЕНТ и дополнительно подать заявление в произвольной форме на имя председателя государственной комиссии с просьбой.

Результаты сертификата SAT (Scholastic Assessment Test), ACT (American College Testing), IB (International Baccalaureate) можно перевести в «баллы ЕНТ».

Расширился список предметов, которые нельзя проносить на экзамен. Теперь выпускники не смогут взять с собой таблицу Менделеева и растворимости. Также нельзя проносить шпаргалки, учебно-методическую литературу и калькулятор.

В случае отключения света данные о процессе тестирования сохранятся. Продолжить тест школьник сможет с того места, где закончил. В случае переноса тестирования на другой день ответы не сохраняются.

По уважительным причинам выпускник, поступающий на грант, сможет пропустить участие в ЕНТ. Для этого будет необходимо предоставить документы – заключения врачебно-консультационной комиссии, документы, подтверждающие смерть близких родственников и при ЧС.

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