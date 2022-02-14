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Эрдоган посетит Узбекистан в марте текущего года

CentralAsia (UZ) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Узбекистан. Об этом стало известно 11 февраля.

О визите Эрдогана было сообщено в ходе встречи с представителями тюркских стран. На встречи Узбекистан представлял член Сената Бахтиёр Сайфуллаев.

Отмечается, что визит турецкого лидера состоится в марте текущего года. В Узбекистане в марте пройдет очередная встреча членов организации тюркских стран.

По данным МИД РУз, 11 февраля президент Турции принял членов Совета старейшин Организации тюркских государств.

В ходе мероприятия подчеркивалось, что дальнейшее укрепление многоплановых отношений сотрудничества между странами-членами Организации тюркских государств имеет важное значение.

Эрдоган выразил уверенность в том, что саммит Организации тюркских государств, который состоится осенью в Узбекистане, будет иметь важное значение для вывода деятельности этой Организации на новый уровень.

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