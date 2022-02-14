Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок

Франк-Вальтер Штайнмайер

CentralAsia (CA) - Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на пост президента ФРГ на второй срок. В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В поддержку политика были отданы 1 тыс. 45 из 1 тыс. 425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов.

Как и ожидалось, 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы - входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз 90/»зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС. Все вместе эти партии обладают большинством в Федеральном собрании.

Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди из других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты и тд. В этом году в голосовании в Федеральном собрании приняли участие 1 тыс. 472 выборщика.

Помимо Штайнмайера, в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт, которого выдвинула Левая партия (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте от «Альтернативы для Германии» (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр от партии «Свободные избиратели» (58 голосов).

Франк-Вальтер Штайнмайер почти 25 лет в политике. Его карьера началась в команде будущего канцлера Герхарда Шредера - Штайнмайер руководил его офисом, когда Шредер занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шредер стал канцлером ФРГ, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем в ведомстве федерального канцлера, а позднее возглавил это ведомство.

С 2005 года Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ. В 2007 году вступил в должность вице-канцлера Германии. После парламентских выборов 2009 года был председателем фракции СДПГ в бундестаге. А после парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ. В 2017 был избран федеральным президентом Германии, сменив на этом посту Йоахима Гаука.

Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.