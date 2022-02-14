В Туркменистане началась избирательная кампания по выборам президента страны

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане с понедельника, 14 февраля стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов, сообщает РИА Новости.

В соответствии с избирательным кодексом Туркменистана, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

При выдвижении кандидата в президенты Туркменистана группами граждан он должен быть поддержан не менее 10 тыс. подписей избирателей.

Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране.

Он избирается непосредственно народом страны сроком на 7 лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

В последний раз выборы президента Туркменистана прошли в 2017 году. Тогда на высший государственный пост в стране претендовали 8 кандидатов.

Президент Туркмении, председатель верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Туркменский лидер также объявил о намерении «использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты». На следующий день нижняя палата парламента (Меджлис) приняла постановление, назначив на 12 марта 2022 года выборы президента Туркменистана.