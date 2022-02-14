В России за сутки выявили 180, 4 тыс. случаев СOVID-19

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявлено 180 тыс. 456 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб. По сравнению с предыдущим днем число заражений сократилось на 17,4 тыс., или 8,8%, и опустилось до минимума с 8 февраля.

За те же сутки в России с COVID-19 госпитализирован 10 тыс. 451 человек, что на 17,4% меньше, чем днем ранее (было 12 тыс. 653).

Лидером по числу выявленных заражений COVID-19 среди всех регионов России остается Санкт-Петербург — 11 тыс. 384 случая за сутки. Кроме того, в топ-10 вошли:

Московская область — 6398;

Новосибирская область — 5824;

Пермский край — 5545;

Воронежская область — 5421;

Красноярский край — 5257;

Челябинская область — 5107;

Нижегородская область — 4820;

Алтайский край — 4817.