За сутки в России от коронавируса скончались 683 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 683 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 82 и Санкт-Петербурге — 70.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 340 тыс. 931 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 14,3 млн, из них выздоровели — 11,3 млн.