Украинские бизнесмены опровергли сообщения о своем отъезде из страны

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CentralAsia (CA) - Три украинских бизнесмена - Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Ярославский - опровергли сообщения «Украинской правды» о том, что они покидают Украину.

«10 февраля я вылетел в Мюнхен, сегодня (14 февраля) во второй половине дня возвращаюсь. Это было запланировано, связано с личными вопросами. Поездка была запланирована до заявления [президента США Джо] Байдена о «войне 15–16 февраля», он выступал позже. К сожалению, свои изречения Байден со мной не согласовывает», — рассказал РБК акционер «Метинвеста» Новинский (8 место в украинском списке Forbes).

По его словам, 15 февраля он планирует участвовать в заседании Верховной рады.

«Никто никуда не убегает, я знаю многих и точно могу сказать, что ни у кого нет панических настроений, чтобы убегать», — отметил он.

Пресс-служба группы компаний DCH, президентом которой является Александр Ярославский (10 место в списке Forbes), сообщила, что он действительно вылетел чартерным рейсом в Лондон 10 февраля. «Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы», — уточнили в пресс-службе и добавили, что отдых запланирован до 19 февраля.

Борис Колесников (55 место в списке Forbes) в своем Facebook написал, что находится в Киеве и не собирается его покидать до 1 марта, когда отправится в Швецию.

Материал «Украинской правды» об отъезде богатейших украинцев из страны был опубликован накануне. Издание утверждало, что только в воскресенье, 13 февраля Киев покинуло около 20 чартерных рейсов и частных самолетов. В статье при этом упоминалось, что покинувшие украинскую столицу совладелец порта ТИС Андрей Ставинцер (49 место в списке Forbes) и инвестор Василий Хмельницкий (29 место в списке Forbes) сразу сообщили, что поездки планировали заранее и намерены в ближайшее время вернуться обратно.

Богатейший украинец Ринат Ахметов, по данным издания, уехал с Украины в Швейцарию еще 30 января.

13 февраля внефракционный депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что парламентариям от фракции «Слуга народа» запретили уезжать с Украины с этого числа. По данным издания «Страна.ua», пограничники получили неофициальный список с фамилиями депутатов, которые не могут выезжать из страны. Тех, кто уже находится за границей, попросили вернуться назад в кратчайшие сроки.

Однако позже спикер фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук рассказала агентству УНИАН, что в официальных чатах фракции не было сообщений о запрете членам фракции покидать страну.

На фоне заявлений Запада о скором вторжении России на Украину (так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что Москва нападет во время Олимпиады в Пекине) многие страны мира рекомендовали своим гражданам покинуть Украину и не совершать туда поездки. Также многие государства эвакуируют из страны сотрудников посольств. Нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в страну, а немецкая Lufthansa сообщила, что рассматривает такую возможность.

Москва отвергает обвинения в том, что она ведет подготовку вторжения на Украину.

«Какая агрессия? Когда она началась? Против кого? Что-то подобное из наших уст вы когда-нибудь слышали? Уверен, что не сможете привести ни одного примера», — говорил глава российского МИД Сергей Лавров.