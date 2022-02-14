На французском телеканале начали показ реалити-шоу об Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Представители посольства Узбекистана в Бельгии встретились с руководителем проекта бельгийской медиакомпании Eccholine Кевином Кенигером, сообщает ИА «Дунё».

В ходе встречи стороны обсудили реализацию разработанного посольством Узбекистана и Eccholine проекта в 2021 году по подготовке документального фильма о туристическом потенциале нашей страны, который будет показан в международных и местных СМИ Европы и других стран.

Программа передач об Узбекистане состоит из четырех частей. Съёмки велись в Намангане, Коканде, Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве и Нукусе.

По словам руководителя проекта Кевина Кенигера, начиная с 10 февраля этого года каждый четверг в 21.00 реалити-шоу об Узбекистане транслируется на французском телеканале М6. В Бельгии «Club RTL» будет транслировать каждый четверг в 20.05 часов.

На сегодняшний день творческий коллектив подготовил реалити-шоу более чем в пятидесяти странах мира. Eccholine сообщает о международном туризме, готовя видеосюжеты более чем для десятка европейских и других франкоязычных телеканалов, включая таких, как TV5Monde, M6, RTL, Net5, Tvn, Ntvnorge, 2M Maroc, Quatr, Antena3, Rai 2, TV5Quebec Canada.