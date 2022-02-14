Основным покупателем узбекистанского шелка стал Китай — $38 млн

CentralAsia (UZ) - К 2026 году экспорт шелка в Узбекистане достигнет $191,8 млн, что на $104,3 млн больше, чем в 2021, сообщили в Ассоциации шелкопрома «Узбекипаксаноат».

Для развития шелкопроизводящей отрасли в 2022-2026 годах высадят 623,2 млн саженцев тутовника, из которых 122,6 млн будут высажены в текущем году.

По итогам прошлого года Узбекистан поставил шелк и изделия из него в 18 стран на $87,5 млн, что в 1,2 раза больше чем за 2020 год.

Основным покупателем узбекистанского шелка остается Китай — $38 млн.

Далее идут:

Кыргызстан — $16,2 млн;

Таджикистан — $12,6 млн;

Вьетнам и Иран — $8,7 млн и $6,7 млн соответственно.

Наименьшие поставки в Казахстан — $20 тысяч, Россию — $17 тысяч и Франция — $4,2 тысяч.

С 2022 года государство начнет платить производителям шелка по пять тысяч сумов (0,5 доллара) за каждый кг выращиваемого урожая коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда), следует из постановления «О дополнительных мерах по эффективному использованию действующих пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти в республике». Данная поддержка будет действовать до 2025 года.